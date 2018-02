Pânico e morte no picadeiro Em dezembro de 1961, Niterói alvoroçava-se com um dos maiores circos da América Latina. Com 60 artistas e mais de cem animais, o Gran Circo Norte-Americano montou sua tenda colorida de 6 toneladas de náilon na Praça Expedicionário. No dia 17, com lotação esgotada, o circo apresentava-se ao público fluminense pelo 3.º dia consecutivo. O que deveria ser uma divertida tarde de domingo acabou em tragédia. Um incêndio criminoso deixou 503 mortos e pelo menos mil feridos.