Pane suspende setor de pontos do Detran-SP

SÃO PAULO - O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) suspendeu o atendimento a motoristas que superaram os 20 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) agendados até esta sexta-feira.

O motivo é uma falha no sistema que processa dados de motoristas cadastrados. Cerca de 600 condutores, que teriam de comparecer à sede do órgão no centro de São Paulo, tiveram visitas desmarcadas.

A assessoria do órgão informou que não há previsão para consertar a falha, que foi identificada na terça-feira de manhã. Técnicos da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) estão trabalhando para estabilizar o sistema e, caso o problema não seja resolvido, os atendimentos de amanhã ainda podem ser remarcados.

Segundo o Detran, o atendimento precisou ser cancelado pois as informações de cadastro dos motoristas não estavam sendo enviadas pelo sistema para o Setor de Pontuação, que cuida dos casos em que a CNH é suspensa por excesso de multa.