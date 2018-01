Pane no sistema da TAM causa filas em Congonhas e Cumbica

Passageiros da TAM enfrentaram filas na manhã desta quinta-feira, 19, nos dois principais aeroportos de São Paulo, por conta de um problema técnico no sistema da companhia. De acordo com a Infraero, a pane, que das 6h às 8h, deixou os saguões dos dois terminais cheios, com filas para a realização de check-ins. Às 10h15 a já havia sido normalizada.

No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ao menos quatro voos da TAM atrasaram durante o problema. Até as 10 horas, ao todo, o aeroporto registrava atrasos superiores a meia hora em 23 dos 64 voos programados. Duas partidas foram canceladas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, 15 das 66 operações previstas no terminal atrasaram e quatro foram canceladas. A Infraero não informou quantos voos da TAM atrasaram.

Em nota, a TAM informou que o problema ocorreu no sistema de check-in, que provocou atrasos na operação durante mais de duas horas. Segundo o comunicado, "após as ações corretivas, o sistema ficou intermitente e, às 8h40, foi totalmente restabelecido". A companhia lamentou e disse que os atrasos serão regularizados ao longo do dia, com a utilização de aviões reserva.

Atualizado às 11h32 para acréscimo de informações.