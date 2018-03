Pane no Metrô lota estações da Linha Verde

Uma pane elétrica prejudicou a circulação dos trens da Linha 2-Verde da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e provocou tumulto nas composições e estações na manhã de ontem. Cinco pessoas passaram mal e precisaram de atendimento médico.

O Metrô informou que os trens circularam com velocidade reduzida e um tempo maior nas paradas entre 7h34 e 8h30, por causa de uma falha intermitente no sistema de alimentação elétrica. Os usuários contaram que as composições pararam várias vezes, as luzes apagavam e o sistema de ventilação desligava.

Um trem ficou parado entre as Estações Paraíso e Brigadeiro e, por causa do calor, os passageiros abriram as portas. A composição precisou ser esvaziada e tirada de circulação.

Na Estação Paraíso, o autônomo Rogério Thadeu Baleki, de 49 anos, passou mal no meio da multidão. "Comecei a suar frio, sentir falta de ar e minha pressão subiu. Precisei sair de lá."

Baleki enfrentou dificuldades para pegar um ônibus para seguir para seu trabalho na Vila Madalena. Várias pessoas deixaram a estação e lotaram os pontos de ônibus na Rua Vergueiro e no Viaduto Santa Generosa. "Houve empurra-empurra até para tomar ônibus e por isso muitas pessoas decidiram ir a pé."

A radialista Natália Shmidt, de 22 anos, chegou uma hora e meia atrasada em seu trabalho, em Pinheiros. "Decidi ir de ônibus para a Avenida Paulista, porque o metrô estava lotado. Mas o trânsito também ficou horrível."

O Metrô informou que as causas das falhas estão sendo investigadas. O plano de emergência que envolve o auxílio de outros meios de transporte não foi acionado porque "não havia necessidade", segundo a companhia.

CRONOLOGIA

Falhas mais recentes

17 de agosto

Um trem da Linha 1-Azul teve de ser esvaziado após pane na Armênia

20 de agosto

Uma composição andou de portas abertas na Sé

25 de agosto

Uma falha em trem na Linha 2-Verde reduziu a circulação na rede por uma hora e meia

10 de setembro

Uma falha de duas horas no Paraíso provocou lentidão e tumultos na Sé