Pane na Telefônica atinge telefones fixos e interubanos em SP

Uma pane no sistema da Telefônica deixou mudo telefones fixos e afetou ligações de longa distância nacional e internacional em todo o Estado de São Paulo nesta terça-feira, 9. Neste ano os clientes da Telefônica já enfrentaram três panes no serviço de internet de banda larga. As causas do problema ainda não foram descobertas.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que "acompanha com extrema preocupação" as falhas nos serviços de telefonia fixa local e longa distância nacional e internacional prestados pela empresa. Segundo a Anatel, a instabilidade no sistema impede que as chamadas sejam completadas e abrange todo o Estado.

A agência foi informada da ocorrência pelo presidente da Telefônica, Antônio Carlos Valente da Silva. Segundo a Anatel, os agentes de fiscalização do escritório regional de São Paulo trabalham em regime de urgência para verificar as causas e as consequências da paralisação, para garantir a qualidade dos serviços prestados e a adequada confiabilidade das redes de telecomunicações. "Apurada a ocorrência, a Anatel tomará as providências no sentido de assegurar os direitos dos usuários", diz nota divulgada pela agência.

O diretor executivo Wilson Camusso Junior, de uma empresa de consultoria na área de mecânica instalada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, notou problemas em seu telefone por volta das 10h30 quando gerentes de diversas concessionárias de veículos começaram a reclamar que não conseguiam falar com ele. "Ainda bem que temos nove linhas reservas para redirecionar as chamadas principais", disse.

A Telefônica informou em nota (confira íntegra abaixo) que a pane foi detectada às 9h e também atinge serviços 0800 e call centers. A empresa afirma que está trabalhando para a recuperação da rede e divulgará novas informações assim que possível.

O problema atingiu os telefones da AES Eletropaulo para emergências, atendimento aos clientes e ouvidoria. A empresa divulgou na manhã desta terça-feira que está atendendo provisoriamente pelo número (11) 3017-6220, até que o serviço seja normalizado.

Confira a a íntegra do comunicado da Telefônica:

A Telefônica, em complemento às informações divulgadas nesta manhã, esclarece que, às 11h30 de hoje, já haviam sido restabelecidos 95% dos serviços de voz em chamadas locais, de longa distância nacional e internacional, serviços 0800 e de call centers, além de chamadas para redes de outros serviços, como celulares, no Estado de São Paulo.

A empresa continua trabalhando com todas suas equipes técnicas para recuperação total do serviço no menor prazo possível. A Telefônica lamenta os transtornos causados. Além disso, continuará mantendo o público a par da situação assim que houver novas informações.

Atualizado às 14h55 para acréscimo de informações.