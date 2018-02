Pane na rede elétrica paralisa o metrô por duas horas entre Catete e Ipanema Uma pane na rede elétrica deixou o metrô do Rio inoperante por duas horas na manhã de ontem, causando paralisação em oito estações da zona sul da cidade, entre os bairros de Ipanema e do Catete. O problema ocorreu por volta das 8h, por causa de um problema eletromecânico em uma composição, que levou à queda de energia nos trilhos. Três dos trens que operavam no momento da pane ficaram parados entre as estações e os passageiros tiveram de caminhar pelos trilhos. Alguns usuários chegaram a ficar 50 minutos presos dentro dos vagões. Em nota, o MetrôRio informou que o incidente foi um problema isolado e os passageiros foram informados da situação.