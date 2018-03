Pane na Linha 7 deixa estações lotadas Uma falha de energia paralisou a Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que liga a Estação da Luz a Jundiaí, na manhã de ontem. Vinte e cinco ônibus do plano de emergências, o Paese, foram usados para atender as estações superlotadas. Por obras, o ramal funciona hoje com paradas maiores entre as Estações Caieiras e Franco da Rocha. Na Linha 9-Esmeralda, um homem morreu atropelado ao cair na Estação Santo Amaro.