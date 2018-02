Pane mundial em check-in da TAM causa filas e atrasos nos aeroportos

Atualizado às 10h09

SÃO PAULO - Depois de ficar fora do ar desde o início da manhã desta segunda-feira, 15, em todo o mundo, o sistema usado pela TAM para a realização de check-in voltou a funcionar às 8h25, informou a companhia. No entanto, os reflexos da pane, como voos atrasados e filas nos guichês, devem durar o dia todo, segundo a empresa.

A instabilidade no sistema Amadeus, usado pela TAM em todos os países em que atua - com cerca de 800 voos por dia -, impediu a impressão de cartões de embarque e de etiquetas de bagagem. O procedimento teve de ser feito manualmente, o que causou longas filas e lotação nos guichês.

A assessoria de imprensa da TAM informou que os passageiros que perderam voos serão acomodados em outros voos da própria companhia ou de outras empresas. Aqueles que preferirem, também podem optar pelo reembolso.

Veja íntegra do comunicado da cia aérea:

"A TAM informa que o sistema Amadeus (utilizado nos procedimentos de check-in), que sofreu uma instabilidade global no início da manhã desta segunda-feira, 15, voltou a operar normalmente desde as 8h25. O ocorrido deve impactar na pontualidade da malha da companhia durante o dia de hoje. A TAM está prestando toda a assistência necessária aos clientes e lamenta os inconvenientes causados pela situação."

Situação nos aeroportos. No aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, dos 62 voos previstos até as 10h, 26 estavam atrasados e dois cancelados, considerando todas as companhias, segundo a Infraero. Em Cumbica, com 78 voos previstos para até o horário, sete atrasaram e um foi cancelado. No Aeroporto Santos Dumont, na zona sul do Rio de Janeiro, dos 47 voos previstos até as 10h, cinco atrasaram e oito foram cancelados.

Viracopos. O defeito no pneu de um avião cargueiro durante pouso no sábado à noite bloqueou a única pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, e tumultuou a vida de milhares de passageiros em plena volta do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Segundo a Infraero, o terminal permanece fechado e pode ser reaberto às 11h desta segunda-feira. Até as 22h30 desse domingo, 209 voos haviam sido cancelados.