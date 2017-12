Pane interrompe circulação de trens por duas horas em SP

Uma pane interrompeu a circulação dos trens das linhas 11-Coral (Luz-Estudantes) e 12-Safira (Brás-Calmon Viana) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta terça-feira, 20. Cerca de 41.600 usuários foram prejudicados. De acordo com a assessoria de imprensa da companhia, o problema afetou os servidores dos sistemas informatizados de sinalização das linhas e durou quase duas horas. As composições ficaram paradas entre 9h13 e 10h58, quando o serviço foi retomado com intervalos maiores. Ainda segundo a CPTM, a circulação voltou ao normal às 11h41. Durante a pane, a CPTM acionou o Plano de Apoio de Empresas em Situação de Emergência (Paese). A transferência nas estações Tatuapé e Itaquera da Linha 3 do Metrô foi liberada.