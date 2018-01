Pane interrompe circulação de trens na Linha 4 do Metrô de SP

Atualizada às 14h47.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a concessionária ViaQuatro, responsável pela administração do ramal, houve uma falha com um trem às 13h42 nas imediações da Estação Luz. A assessoria de imprensa não especificou qual foi o problema.

Com isso, a Linha 4-Amarela só operou entre as Estações Butantã e Paulista. Vários usuários do serviço reclamavam no Twitter de "caos" na Estação Luz. A ViaQuatro informou que a circulação foi restabelecida no trecho entre Luz e Paulista às 14h20.

SÃO PAULO - Uma pane na Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo interrompeu a circulação de trens nas Estações República e Luz na tarde deste sábado, 6.