Pane interrompe circulação de trens em três estações As três principais estações do sistema ferroviário da Grande São Paulo tiveram a circulação de trens interrompida ontem no pico da manhã. O trajeto entre Barra Funda, Luz e Brás teve de ser feito pelo metrô. A pane foi causada pela queda de energia entre as três estações, que ocorreu por defeito em um dos trens da Linha 7-Rubi. A falha durou das 7h50 às 11h30. As Linhas 11-Coral e a 10-Turquesa também ficaram sem energia.