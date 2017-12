Pane faz TAM atender clientes manualmente

Uma pane no sistema de check-in da TAM fez os clientes receberem cartões de embarque preenchidos à mão até o meio da tarde de ontem. A empresa afirmou que a "instabilidade" foi provocada por problema no "provedor de tecnologia", que atingiu "diversas companhias aéreas em todo o mundo", sem informar por quanto tempo persistiu. Segundo a Infraero, até as 22 horas a TAM registrava o maior número de atrasos no País - 77 (9,7%).