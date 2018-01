Pane faz passageiro da CPTM levar 1 hora para percorrer 3 estações

SÃO PAULO - Os trens da Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulam com velocidade reduzida na manhã desta quinta-feira, 4, entre as Estações Grajaú, na zona sul da capital paulista, e Pinheiros, na zona oeste. A falha provoca atrasos nas viagens e superlotação nas estações e no interior do composições. Passageiros levavam uma hora para percorrer um trecho entre três estações na zona sul.

De acordo com agentes da CPTM, o ramal está com problemas no sistema de fornecimento de energia dos trens. Os passageiros fazem viagens no sentido contrário para conseguir embarcar nas composições.

Na Estação Autódromo, o trem permaneceu parado na plataforma por mais de 30 minutos. O trajeto entre as Estações Grajaú e Pinheiros levava até uma hora e 45 minutos. Segundo o simulador virtual de trajetos, em condições normais, essa viagem dura cerca de meia hora. Às 10h30, a CPTM não tinha previsão de normalização da linha.

#L9 Circulação com velocidade reduzida e maior tempo de parada devido a ocorrência técnica em sistema de energia. — CPTM (@CPTM_oficial) 4 fevereiro 2016