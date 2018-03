Pane faz avião circular por duas horas e meia

Com problema no sensor de trem de pouso, um avião da Trip com destino ao Pará com 38 passageiros voou durante duas horas e meia sobre o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, na manhã de ontem. Segundo os bombeiros, o objetivo da manobra era gastar o combustível da aeronave e evitar uma possível explosão na aterrissagem. O avião pousou sem problemas, mas passageiros reclamaram que não foram avisados sobre o problema. No fim da manhã, eles embarcaram em outro avião para Itaituba (PA).