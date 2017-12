Pane em trem da CPTM causa atrasos na circulação da Linha 7-Rubi

SÃO PAULO - Um trem entre as estações Água Branca e Lapa, da Linha 7-Rubi da CPTM, parou no meio da via por volta das 20h desta quarta-feira, 29. Segundo a empresa, houve uma "avaria" no trem, e todos os passageiros tiveram de ser desembarcados. Por isso, às 20h30 os trens estavam circulando com maiores intervalos entre as vias.

As estações ficaram lotadas e alguns usuários relatavam espera de até 30 minutos. Alguns forçaram a porta da composição para desembarcar e após conseguirem sair, caminharam pelos trilhos até a estação.