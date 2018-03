Pane em transformador atinge DF Uma pane ocorrida em um dos transformadores de Brasília deixou parte do Distrito Federal sem energia elétrica por volta das 10h30 de ontem. A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que o blecaute - que na região central de Brasília durou, em média, 30 minutos - atingiu 35% da área de concessão da empresa. "O problema foi causado por um superaquecimento na subestação Brasília-Norte. Por volta das 13h, a situação já havia sido normalizada", explicou o diretor de Comercialização da empresa, Carlos Leal. O defeito sobrecarregou também a linha Brasília-Sul. As regiões da Asa Norte, Setores Bancários Sul e Norte, Setores de Rádio e TV Sul e Norte, Esplanada dos Ministérios, Lagos Sul e Norte, Paranoá, Sobradinho, Planaltina e na região de PADF foram afetadas. As equipes de atendimento da companhia se dirigiram ao local em caráter de emergência, fazendo com que a energia retornasse gradativamente. Por volta das 11h, boa parte dos clientes dessas regiões pôde usufruir novamente da eletricidade. A energia demorou mais para voltar em cidades-satélite como Sobradinho e Planaltina, entre 12h30 e 13h. /