Pane em subestação causa blecaute em SP: 2,5 milhões de pessoas sem energia

Várias falhas na Subestação Bandeirantes da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep), na zona sul, deixaram 2,5 milhões de pessoas sem energia na tarde de ontem. Foram atingidos 627 mil imóveis residenciais, comerciais e industriais nas regiões da Paulista, Brigadeiro, 13 de Maio e imediações, Vila Olímpia e Itaim-Bibi, na zona sul, Vila Leopoldina, Perdizes e Pinheiros, na zona oeste. Parte de Guarulhos também sofreu com o apagão.

Oficialmente, foram 30 minutos sem luz, em dois períodos - das 15h11 às 15h34 e das 16h40 às 16h46. Mas, pela manhã, moradores e trabalhadores da região da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, onde fica a subestação, já haviam sentido outros apagões. O arquiteto Caio Tadeu de Moraes, de 31 anos, por exemplo, disse que o maior blecaute, de mais de 1 hora, aconteceu de manhã. "Estava trabalhando em um projeto e tive de refazer tudo após perder o arquivo."

Houve transtornos em vários pontos da cidade. Segundo Francisco Pedrosa, dono de lanchonete na Rua Sansão, paralela à Berrini, o blecaute teve início às 10 horas. "Durou cerca de duas horas e queimou minha geladeira." Edilza Maria da Silva, frentista na Berrini, também viu vários apagões de 5 a 15 minutos. "Ficamos sem conseguir abastecer e passar cartões."

Sem água. Nas zonas sul e oeste - Jardim Ângela, Grajaú, Butantã, Morumbi, Brooklin, Jardim São Luís e Jabaquara - e nas cidades de Embu, Embu-Guaçu e Taboão da Serra o abastecimento de água foi interrompido à tarde por causa do blecaute. A normalização só começaria a ser feita à noite. De acordo com a Sabesp, a primeira queda de energia parou todo o sistema de bombeamento da Represa do Guarapiranga para os reservatórios e em seguida aos clientes.

O Aeroporto de Congonhas ficou às escuras das 15h12 às 15h25. Segundo a Infraero, voos não chegaram a ser afetados. Nas ruas, dezenas de semáforos ficaram desligados, muitos em grandes avenidas, como Paulista e Santo Amaro. Às 19 horas, o congestionamento na cidade era de 110 quilômetros.

A Cteep transmite energia à Eletropaulo, que a distribui aos consumidores. São 102 estações no Estado. A queda de energia foi provocada pelo desligamento de um disjuntor de alta tensão de um dos três transformadores da Subestação Bandeirantes - em março de 2008, houve problema semelhante. A empresa não soube dizer o que provocou o problema ontem, mas disse que a cada três anos é feita uma manutenção completa dos transformadores - a última foi em 2009. "Um dos três transformadores de 345/88 kV apresentou falha, o que levou à atuação de seu sistema de proteção e, como consequência, desligaram-se os outros dois transformadores", informou, em nota.

À noite, a empresa informou que os transformadores da Subestação Bandeirantes têm operado próximo à capacidade máxima, mas sem sobrecarga. E que o problema de abastecimento na zona sul da capital só deverá ser solucionado em fevereiro do próximo ano, quando deve ficar pronta uma nova subestação, a Piratininga 2, em Interlagos.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o religamento da energia começou por hospitais, transporte público e setores prioritários. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) cobrou esclarecimentos sobre o blecaute e reconheceu que as quedas de energia têm ocorrido em proporção maior neste ano. / COLABORARAM NATALY COSTA, GUSTAVO URIBE e RODRIGO BURGARELLI

CRONOLOGIA

Problema frequente

Novembro de 2009

18 Estados no escuro

Três curtos-circuitos nas linhas de transmissão entre a Usina de Itaipu e o Sudeste deixaram 70 milhões de pessoas, de 18 Estados, sem luz por 4 horas no dia 10. Durante todo o verão, há uma sequência de apagões no País.

Setembro de 2010

SP sem luz por 8 horas

Eletropaulo diz que "falha no sistema subterrâneo" prejudicou o centro da capital.

Novembro de 2010

1 milhão de atingidos

Pane em subestação de energia afeta 20 bairros de SP por 33 minutos no dia 22.

Fevereiro de 2011

8 Estados do Nordeste

Falha em Subestação de PE causa apagão de 5 h no dia 4.