Os 54 passageiros e quatro tripulantes do voo 5600 da Trip, que ia de Belo Horizonte a Belém, passaram por um susto na manhã de ontem, quando a aeronave teve uma pane em um dos freios e quase perdeu o controle no Aeroporto de Uberaba (MG). O avião já havia apresentado problemas em Araguaina (TO) anteontem. Os passageiros seguiram para o destino em outra aeronave.