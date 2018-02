Pane em freio do metrô provoca fumaça e medo entre passageiros

SÃO PAULO - Um defeito no freio de uma das composições do metrô, na estação Marechal Deodoro, na Linha-3 Vermelha, paralisou a circulação dos vagões por sete minutos e causou transtornos aos usuários nesta terça-feira, 16. A pane produziu fumaça e exalou um forte cheiro de queimado, deixando passageiros apreensivos quanto a real gravidade do que ocorria.

De acordo com a assessoria do Metrô, a composição ficou paralisada entre 10h22 e 10h29, quando os técnicos da companhia consertaram o problema e a circulação de trens voltou ao normal. Usuários relataram que a fumaça chegou até a Estação República e entrou em outros vagões pela janela. O sistema de som do metrô comunicou que as viagens estavam paralisadas, mas sem dizer o motivo.