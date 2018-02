Pane em avião interdita pista do Viracopos

São Paulo - O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, continua fechado para pousos e decolagens, devido à interdição da pista que está ocupada por um avião cargueiro que teve um problema ao pousar às 20h desse sábado, 14. De acordo com informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), há uma equipe trabalhando na remoção do avião, mas ainda não há previsão da conclusão dos trabalhos nem o horário que a pista será reaberta.

A Infraero informou também que até o momento dos 41 voos programados, 38 foram cancelados e que todos estão sendo remanejados pelas companhias aéreas para outros terminais.

Segundo o diretor da Centuriun, proprietária da aeronave, Vanderlei Morelli, o problema aconteceu no trem de pouso. “A aeronave correu a pista toda e parou no final. O que sabemos é que foi um problema no trem de pouso, mas informações mais técnicas teremos somente nas próximas semanas”.

A empresa passou a manhã fazendo a retirada da carga de 67 toneladas de componentes eletrônicos. “No momento já estamos com as equipes que estão começando o trabalho de retirada do avião da pista. Não temos previsão de quando acabaremos, mas trabalhamos com a ideia de liberar a pista à noite.”