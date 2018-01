Pane elétrica paralisa trens da CPTM e prejudica 70 mil pessoas em São Paulo

Cerca de 70 mil pessoas foram prejudicadas por uma falha elétrica nos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ontem, das 4h15 às 11h50. As composições da Linha 11-Coral, que atende a zona leste de São Paulo, operaram em apenas uma via entre as Estações Brás e Tatuapé, com intervalo médio de dez minutos e maior tempo de parada.

A CPTM acionou o plano de apoio entre as empresas em situação de emergência. Ônibus conduziam as pessoas das estações de trem afetadas até o Metrô. A transferência foi realizada gratuitamente.