Pane elétrica inicia incêndio em favela Um incêndio atingiu, na manhã deste sábado, uma favela em Guarulhos, na Grande São Paulo. O fogo começou a se alastrar por volta de 7 horas, na Avenida Santos Dumont, altura do número 1.000, no bairro do Cabuçu. O Corpo de Bombeiros enviou nove equipes ao local, que conseguiram controlar o fogo por volta de 8h. Segundo os agentes, o incêndio foi desencadeado por uma pane elétrica, causada por um fio desencapado. Não houve feridos.