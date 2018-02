Pane afeta por 3h recarga de bilhete único O sistema de recargas do bilhete único de São Paulo ficou sem funcionar durante a tarde de ontem, prejudicando usuários que tentaram inserir créditos nos cartões. Segundo a São Paulo Transporte S/A (SPTrans), a pane foi no software do sistema central do sistema. Começou pouco antes das 15 horas e só foi resolvido às 18h30.