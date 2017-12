Pane afeta circulação de trens na Linha 4 do Metrô

Atualizada às 10h18.

SÃO PAULO - Um "problema técnico" em um trecho entre as Estações Paulista e República, no sentido Luz, faz os trens da Linha 4-Amarela, operada pela concessionária privada ViaQuatro, operarem com velocidade reduzida na manhã desta quinta-feira, 9. Com isso, há superlotação das plataformas e composições, que fazem maior tempo de parada nas estações. A situação se normalizou às 9h59, segundo a empresa.

Com a pane, os trens, que na Linha 4 viajam sem condutor, precisaram ser conduzidos manualmente, por funcionários da ViaQuatro, da Paulista à República.

De acordo com a ViaQuatro, o problema teve início às 8h, em pleno horário de pico matinal. Vários usuários da Linha 4 reclamavam dos transtornos, pelo Twitter.

Quando procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da empresa não divulgou as causas da falha.