Pandemia de divórcio

O estudo acadêmico virou notícia no site do Daily Mail, esclarecendo um bocado de coisa que vai ficando mal parada pelo caminho na vida de todo mundo. Sabe o cretino do seu ex-marido? Vai ver contraiu o divórcio do chefe, coitado! Será que isso pega no ar? Lavar as mãos previne? Pesquisadores afirmam que o simples convívio com pessoas divorciadas basta para o contágio.

Como não há, evidentemente, vacina que imunize casamentos, capaz de voltar o tempo em que o marido não deixava a mulher sair com "amiga separada". O problema é que, hoje em dia, os pais são os primeiros contaminados na família. É o que chamam de pandemia, né?!

Pau a pau

A má notícia em pessoa não é mais aquela! Condenada a 90 dias de prisão por pisar na bola da sua liberdade condicional, a atriz americana Lindsay Lohan retomou o lugar de Amy Winehouse na mídia. Quem conhece a cantora inglesa sabe que isso não vai ficar assim, não!

Cabeça feita

Dessa vez a primeira-dama Marisa Letícia exagerou no cabeleireiro!

Capaz de o Lula nem reconhecê-la quando voltar da África.

Musa alemã

Ainda bem que deu Espanha, ontem, na Cidade do Cabo! Durante o jogo - chatíssimo, por sinal -, corria na África do Sul o boato de que, se a Alemanha fosse à final, Angela Merkel atravessaria o Portal de Brandenburgo pelada.

Basta!

Eliminado da Copa do Mundo, o futebol brasileiro não para de produzir más notícias fora das quatro linhas. Perece pesadelo! Tomara que o Brasileirão recomece logo!

NY 40º

O paulistano reclama de barriga cheia do tempo seco dos últimos dias na cidade. Está fazendo 40ºC à sombra em Nova York.

Fim do mundo

Que culpa tem o serviço de atendimento ao consumidor da Vivo se, durante a apresentação da queixa do assinante, cai a ligação? Acontece com frequência enlouquecedora!

Como nos velhos tempos

Nos versos de Leila Diniz musicados por Milton Nascimento, o tema da final da Copa da África do Sul: "Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar/O mar é das gaivotas que nele sabem voar..."