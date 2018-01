Pancadas de chuva voltam a atingir parte da Grande São Paulo

Depois de uma manhã de muito calor, pancadas de chuva fortes voltaram a atingir parte da Grande São Paulo no início da tarde desta sexta-feira, 11, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura.

No Jardim Romano, zona leste, várias ruas estão alagadas desde terça. Foto: Clayton de Souza/AE

Às 15 horas, as chuvas já atingiam as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá. Na capital, as pancadas mais intensas e isoladas atingiam o bairro de Parelheiros, na zona sul. Por volta das 16h40, chovia fraco em parte da zona leste da cidade e moderado na Vila Prudente, principalmente no Parque São Lucas.

O sábado, 12, também deve começar com chuva, mas o tempo abre pela manhã e durante a tarde a temperatura máxima pode chegar a 30ºC. Em função do calor e da chegada de uma nova frente fria no fim do dia, o tempo deve mudar na capital. O sistema frontal traz chuvas generalizadas e com maior volume a partir da noite.

A partir da tarde de domingo, 13, a chuva deve dar uma trégua e a temperatura máxima não ultrapassa os 25ºC.

INTERIOR

As chuvas voltaram a provocar estragos ontem à noite no interior de São Paulo, de acordo com levantamento da Defesa Civil estadual. Por volta das 20h30, uma chuva de intensidade moderada a forte atingiu o município de Monteiro Lobato, na região do Vale do Paraíba, provocando o transbordamento do Rio Buqueirinha. Com isso, houve inundação de vias públicas, além de imóveis residenciais, comerciais e públicos.

Texto atualizado às 16h45.