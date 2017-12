Pancadas de chuva podem atingir SP na tarde desta sexta

Novas áreas de instabilidade que se formaram sobre o Paraná chegam à capital paulista nesta tarde e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas, com até moderada intensidade, a partir das 14 horas desta sexta-feira, 16, segundo a Climatempo.

No sábado, 17, durante os treinos oficiais para o GP Brasil (entre 14h e 15h) a pista pode ficar molhada, devido às novas áreas de instabilidade que chegam e aumentam as condições para pancadas de chuva.

No dia da corrida, a cidade de São Paulo fica com tempo instável. A sensação térmica ainda será de abafamento, mas teremos mais nebulosidade no céu e a umidade fica acima de 70% durante o dia todo.

Há previsão de pancadas de chuva durante a tarde no Autódromo de Interlagos. A corrida pode começar com pista seca, mas há expectativa de pancadas de chuva, que podem até ter moderada intensidade.