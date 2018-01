Pancadas de chuva elevam umidade do ar em SP na quinta-feira

O calor e o aumento da umidade devem provocar pancadas de chuva na capital paulista, elevando a umidade relativa do ar, a partir da tarde de quinta-feira, 5, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. No entanto, o calor deve continuar e a máxima pode chegar a 31°C.

Nesta quarta, 4, por volta das 15 horas, a umidade era de 35% na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na terça, 3, entre 16h e 17h a umidade chegou a cair para 16% em Santana, na zona norte, levando a Defesa Civil municipal a decretar estado de alerta para a região.

No restante da cidade, que ficou em estado de atenção, a umidade oscilou entre 23% e 27%. Segundo o órgão, a escala passa pelo estado de atenção, quando a umidade oscila entre 30% e 20%; alerta, quando varia entre 20% e 12%; e alerta máximo, quando fica abaixo dos 12%. Acima dos 30% vale o estado de observação, que apesar de ser baixo, ainda é considerado dentro do normal.