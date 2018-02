Pancadas de chuva atingem zonas norte e oeste nesta segunda

São Paulo, 11 - Chove forte nas zonas norte, oeste e central de São Paulo na manhã desta segunda-feira, 11. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), que previa sol na parte da manhã, a chuva foi provocada por áreas de instabilidade que se formaram no interior do Estado e chegaram à capital.

Segundo o CGE, as pancadas de chuva, acompanhadas de trovões, devem ser passageiras, e o sol deve aparecer ao longo do dia, alternando com pancadas isoladas de chuva. Apesar do grande volume de chuva, ainda não havia ponos de alagamentos, segundo o CGE.