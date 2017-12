Palmeiras: obra da arena começa hoje. Sem garantia de silêncio aos vizinhos

As medições foram aprovadas dia 29 pelo Conselho de Meio Ambiente, com ressalva de que não garantem ruídos abaixo do limite permitido pelo Programa de Silêncio Urbano (Psiu).

O alvará para ampliação foi levado ontem pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM) ao Hospital Sírio-Libanês, onde o presidente licenciado do clube, Luiz Gonzaga Belluzzo, está internado. Segundo Kassab, a arena deve ser opção para a Copa 2014. "Com o novo estádio, São Paulo oferece duas opções sem ser para a abertura (a outra é o Morumbi) e uma para a abertura (o Corinthians)."

A aprovação do relatório da emissão de ruídos era o último impasse para as obras. O projeto aguardava liberação desde 2007. Em abril, o Palmeiras conseguiu a Certidão de Diretrizes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), conforme o Estado revelou com exclusividade.

Mas a intervenção parou após moradores entrarem com ação no Ministério Público. O MP cobrou estudos sobre o impacto do barulho dos eventos na arena, segundo determina o Código de Obras. O Cades então exigiu os relatórios, produzidos pelo clube. No documento, o Palmeiras se comprometeu a controlar o barulho com "abafadores de som" de alta tecnologia.

"Não fizeram nenhuma melhoria na infraestrutura do bairro com os R$ 80 milhões que estão no caixa da Operação Urbana Água Branca e agora liberam ampliação no Palmeiras. É um absurdo", critica Maria Antonieta Lima e Silva, da Associação de Moradores da Vila Pompeia.

Sobre a movimentação de caminhões e o destino do entulho, outras preocupações dos vizinhos, a Prefeitura diz que o clube precisa montar um estacionamento interno e levar resíduos diariamente a aterros particulares. A autorização também determina que o Palmeiras construa um reservatório para evitar acúmulo de água da chuva na área.