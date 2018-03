Palmas e emoção. Bebê é salvo sem nenhum arranhão Às 20h30, palmas e muita emoção no topo da montanha de terra e destroços onde estão concentradas as buscas por sobreviventes no centro de Nova Friburgo. Um bombeiro surge com um bebê de seis meses no colo, vivo e aparentemente sem nenhum arranhão. "Podemos considerar um milagre", disse o oficial que carregava o menino, que estava limpo e não chorava, depois de entregá-lo a pediatras dentro de uma ambulância da Defesa Civil.