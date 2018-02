'Palhasseata' anima Paiçandu Eram 20 palhaços e quatro palhaças, uma bandinha de músicas circenses, um grupo de malabaristas e um mágico. Na tarde de anteontem, Dia do Palhaço, as artes do picadeiro voltaram ao Largo do Paiçandu, no centro de São Paulo, ponto de excelência do circo paulistano entre o fim do século 19 e a década de 1940.