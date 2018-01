Paletas mexicanas viram hit da virada em Maresias

SÃO SEBASTIÃO - As paletas mexicanas, sorvete com recheio que é a sensação do verão, também invadiram as areias da Praia de Maresias, em São Sebastião. A novidade chegou há uma semana e já conquistou os paladares de quem ainda não conhecia o sorvete, famoso pelo gosto natural de frutas e por pesar mais de 130 mg. Um picolé normal pesa cerca de 90 mg.

Só na Avenida Francisco Loup, a principal da praia, duas paleterias e um quiosque disputam o público formado por turistas. Uma delas deverá inaugurar esta semana. A outra, aberta no dia 20, já vende em média 600 unidades por dia. “Nossa meta é vender até mil”, disse o sócio da franquia Paleteria Cancun, William Lopes da Silva Junior.

As turistas Ludmilla Ferraz e Ana Carolina de Freitas, ambas de 22 anos, degustavam na tarde de ontem o sabor mais disputado da região. “O de morango realmente parece que é a fruta natural e o de Maresias é bem maior que o de Ribeirão Preto”, disse Ludmilla.