Palco desaba e show do Guns no Rio é cancelado O show da banda Guns N"Roses, marcado para ontem às 22h na Apoteose, no Rio, foi cancelado por causa da forte chuva que começou no início da noite. O palco no qual a banda se apresentaria cedeu com o temporal. O vocalista Axl Rose divulgou em seu Twitter que existia a possibilidade de o show ser remarcado para hoje. Ele escreveu também que pessoas de sua equipe e da produção local se feriram.