Paladar: nhoque do Zena Caffè é premiado

O primeiro prêmio da noite foi para a Personalidade do Ano: Rodrigo Oliveira, chef dos restaurantes Mocotó e Esquina Mocotó. Ele levou também o prêmio pelo menu executivo do Esquina Mocotó e uma homenagem como restaurante que trata bem o café. "Somos fãs do caderno Paladar. Esse é o prêmio que faltava na nossa parede."

Cauê Tessuto, do A Peixaria, vencedor da categoria Peixes e Frutos do Mar, disse ter ficado surpreso. "Somos pequenos, é muito emocionante receber destaque em uma cidade tão grande, com tanta gente competente." Alex Atala, do D.O.M., levou o prêmio de melhor sobremesa. Já o produto do ano foi o queijo da Serra da Canastra. O restaurante Girarrosto levou dois prêmios, melhor massa e a melhor lasanha da cidade.

Além das categorias principais, foi anunciado o ganhador do júri popular, que neste ano elegeu o nhoque do Zena Caffè como o melhor da cidade. Hoje, além da edição regular do Paladar, circula em São Paulo a revista do prêmio. O conteúdo também está no site estadao.com.br/revistapaladar.