'Paladar' e os sabores do país

Alex Atala, do D.O.M., Edinho Engel, do Amado, e Helena Rizzo, do Maní, são alguns dos chefs renomados que compareceram ontem à 3.ª edição aberta ao público do Paladar - Cozinha do Brasil, no Hotel Grand Hyatt, no Brooklin, zona sul de São Paulo. O evento vai até domingo e tem como tema principal alguns ingredientes da cozinha nacional, como as ervas amazônicas, as carnes de caça e frutas diversas.

Participam 30 chefs, de todas as partes do País. De Araxá, Minas Gerais, vem a doceira Gasparina de Resende, que bate um papo com o chef pâtissier Fabrice Lenud, da Douce France. Ela defenderá o doce feito no tacho. Do exterior, vem o americano Frederick Schilling, especialista em chocolate, que está produzindo na Bahia. Ele vai passar as técnicas da elaboração de um chocolate gourmet num clima quente como o baiano.

Durante os três dias, os inscritos poderão participar de palestras, degustações, jantares e almoços. Haverá ainda troca de experiência entre a plateia e palestrantes. Entre os destaques, uma aula sobre galinha, ministrada pelas chefs Mara Salles, do Restaurante Tordesilhas, e Ana Soares, da Rotisseria Mesa III, além da nutricionista e pesquisadora Neide Rigo. Também é imperdível a degustação de café com queijos mineiros coordenada por Ensei Neto, consultor em marketing e qualidade de cafés especiais.

Serviço

GRAND HYATT SÃO PAULO. AV. NAÇÕES UNIDAS, 13.301. ATÉ DOMINGO. R$ 30 A R$ 105. (11) 2838-3222