Palacete tem colunas do Teatro S. José

As colunas usadas para sustentar o palacete surrealista da Vila Itororó eram parte da estrutura do antigo Teatro São José, que ficava no lugar onde hoje funciona o Shopping Light, no Vale do Anhangabaú. O tecelão Francisco de Castro também usou na construção de sua mansão outros restos da demolição do teatro, como as janelas redondas que adornam o palacete. O São José foi demolido em 1924, quando a obra da vila já havia começado.