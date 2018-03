O estudante Victor Guilherme Ribeiro, de 21 anos, aluno do 6.º período de Medicina da Universidade Federal de Minas, admitiu à polícia ontem ter esfaqueado a colega Maria Luíza C. Pinto, de 21. O suspeito alegou ter atacado por uma paixão platônica. Maria Luíza, que não corre risco de morrer, foi emboscada no domingo ao chegar em casa, em Belo Horizonte. Ribeiro acabou liberado.