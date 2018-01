Países da África ampliam a restrição a voos

As fronteiras ao sul do Senegal com Guiné foram fechadas. Um avião de ajuda da Organização das Nações Unidas (ONU) foi proibido de pousar, e o governo disse que analisará exceções ao bloqueio. Agências de ajuda humanitária têm sede no Senegal, por causa da condição política estável do país.

Outros países adotaram medidas semelhantes. O Chade fechou sua fronteira com a Nigéria e a África do Sul impôs restrições a viajantes vindos dos países com mais casos da doença, barrando até mesmo os próprios cidadãos. No Congo, 13 pessoas morreram por uma doença hemorrágica. A suspeita de que se tratava de Ebola foi descartada pelo governo local após exames nos pacientes. O diagnóstico dos casos não foi confirmado e autoridades cogitam febre tifoide. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS