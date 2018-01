País tem 4 dos 20 aeroportos que mais crescem

Abarrotados, os aeroportos brasileiros estão entre os que mais ganham passageiros no mundo. O Santos Dumont, no Rio, registrou a segunda maior alta do mundo em 2009. Entre os 25 que mais cresceram estão ainda os terminais de Belo Horizonte (17.º), Brasília (19.º) e Salvador (20.º). Cumbica saltou da 62.ª posição entre os maiores do mundo em 2008 para ser hoje o 54.º maior aeroporto em termos de passageiros.

Os dados são do Conselho Internacional de Aeroportos, que divulgou um mapeamento completo de 1.350 locais pelo mundo. Enquanto a crise mundial fez o tráfego internacional de passageiros cair 2% em 2009, a entidade constatou que aeroportos de países emergentes continuam em plena expansão e investimentos são necessários para dar conta do novo fluxo de pessoas e manter os serviços.

Entre os 25 aeroportos que mais crescem, todos estão em países emergentes e metade na China. Apenas 38% dos aeroportos no mundo registraram crescimento de fluxo de passageiros. Em 2009, 22,3 milhões de pessoas passaram por Cumbica, 6% acima do volume de 2008. Em apenas três anos, o aeroporto internacional de São Paulo recebeu 3 milhões de pessoas a mais.

Congonhas. Já o Aeroporto de Congonhas, na capital, vem sofrendo uma contração. Em 2007, ano em que ocorreu a tragédia da TAM com 199 mortos, era o 89.º maior terminal do mundo, com 15,3 milhões de passageiros. Mas fechou 2009 com 13,6 milhões, na 98.ª posição.