País registra 3 tremores de terra em 1 dia

A terra tremeu em três locais diferentes do Brasil entre a manhã e a tarde de ontem. No norte de Minas Gerais, a população de Montes Claros acordou assustada com o terceiro tremor deste mês, que atingiu 3,7 graus na escala Richter (que vai até 9). Também de manhã, no Rio Grande do Norte, pesquisadores registraram um abalo sísmico de 2 graus em Pedra Preta, a 115 quilômetros de Natal. Em Pernambuco, às 12h23, o mesmo laboratório apontou um tremor de 2,5 graus de magnitude.

O tremor mineiro foi anotado pelo Observatório Sismológico da Universidade Federal de Brasília. O Corpo de Bombeiros recebeu cerca de 70 chamados, a maioria de pessoas pedindo informações sobre a intensidade do fenômeno. Duas casas foram vistoriadas, nos bairros Vargem Grande e Vilagio, após moradores informarem a presença de rachaduras, mas não foi constatado risco iminente de desabamento. "São imóveis antigos e provavelmente as rachaduras já existiam", disse o segundo-sargento dos bombeiros Eduardo Freitas Mota.

O terremoto potiguar foi registrado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Não há registro de danos materiais graves nem de vítimas humanas. A região tem abalos desde dezembro de 2010.

Em Pernambuco, o tremor foi registrado entre os municípios de Belo Jardim e Tacaimbó, no Vale do Ipojuca, a 170 quilômetros do Recife. Também não há registro de danos. / ALINE RESKALLA E LAURIBERTO BRAGA, ESPECIAL PARA O ESTADO