País perde R$ 700 mi com enchentes em SP As enchentes na capital resultam em perda média de mais de R$ 700 milhões por ano ao País. O cálculo, de estudo internacional que teve versão divulgada ontem pelo Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP (Nereus), partiu de dados de 2008 do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Os 749 pontos de alagamento daquele ano foram relacionados a empresas afetadas, distantes até 200 m do alagamento.