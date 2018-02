País deverá ganhar quase 3 mil UPPs

Nos próximos quatro anos, o governo federal planeja investir R$ 1,6 bilhão para a construção de 2.883 Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em todo País. A informação foi dada pelo secretário executivo do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), Ronaldo Teixeira. Segundo ele, já há recursos previstos no orçamento de 2011.

Durante a campanha eleitoral, a presidente eleita, Dilma Rousseff, garantiu que o modelo das UPPs cariocas seria expandido para todo o País. "A presidente vem colocando como prioridades do seu governo a questão da saúde e da segurança", afirmou Teixeira à Agência Brasil.

No primeiro turno, a petista Dilma Rousseff venceu a eleição em favelas do Rio com cerca de 53% dos votos. O resultado foi parecido em áreas que receberam obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ou Unidades de Polícia Pacificadora e em favelas não beneficiadas pelos dois projetos. Dilma teve, em média, quatro vezes a quantidade de votos do tucano José Serra, que obteve em torno de 12% nas seis favelas selecionadas (duas com PAC, duas com UPPs e duas sem).

Segundo Teixeira, as obras das UPPs estão previstas também no segundo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). "A UPP é um nome específico do Rio. Chamamos o programa nacional de Posto Policial Comunitário, que é um genérico. Já temos orçamento para o ano que vem para construção de 40% do total previsto para os próximos quatro anos."

Cada posto de policiamento será equipado com duas viaturas, duas motocicletas e uma central de inteligência e monitoramento por vídeo para que os policiais possam atuar na região com melhores condições de tecnologia. O secretário executivo do Pronasci, que também faz parte do grupo de transição do Ministério da Justiça, afirmou ainda que o processo transitório entre os governos será tranquilo.

Juventude. Além dos postos policiais, também serão construídos 800 Centros de Referência da Juventude, que vão agregar ações de segurança, cultura e esporte para crianças e adolescentes de áreas de risco.

"Temos a previsão de outro R$ 1,6 bilhão para eles. O que vai consolidar aquela mudança que as UPPs proporcionam serão os projetos sociais de caráter preventivo", disse Teixeira.

PARA ENTENDER

A primeira UPP foi instalada na Favela Santa Marta em 20 de novembro de 2008. Posteriormente, outras unidades foram instaladas na Cidade de Deus, no Batan, Pavão-Pavãozinho, Morro dos Macacos, entre outras. Antes do projeto, especialistas consideravam que apenas a Favela Tavares Bastos, entre as centenas existentes na capital fluminense, não possuía nenhum tipo de crime organizado ou organização de milícia.