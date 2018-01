País deve fechar conta no Banco do Vaticano

O pontífice tomou a decisão após ser alertado de que essas contas podem estar sendo usadas para transações suspeitas. O temor é de lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros. Foram observados saques em valores elevados realizados, por exemplo, pelas embaixadas do Irã, Iraque e Indonésia. Segundo o Banco do Vaticano, as explicações para a movimentação eram "vagas". Um dos argumentos seria uso do dinheiro para a reforma de embaixadas.

No total, duas dúzias de países ainda têm contas no Banco do Vaticano. O Itamaraty confirmou ao Estado que o Brasil é um deles. A conta é usada para fazer pagamentos locais e atender aos gastos da embaixada do Brasil na Santa Sé.

Apesar de oficialmente não existir nenhuma suspeita em relação ao Brasil, o País também será afetado pela medida. Transparência. Nessa terça, o Banco do Vaticano apresentou pela primeira vez desde sua fundação seus resultados financeiros. A receita da instituição aumentou quatro vezes em 2012 em relação a 2011, chegando a um total de 86,6 milhões. Com isso, o banco deu no ano passado ao escritório do papa lucros de 50 milhões para que ele destinasse a caridade e outras obras.

O Banco do Vaticano admite que 2013 não será tão positivo quanto 2012, em parte por causa das reformas internas e por conta das taxas de juros.

Ainda assim, o informe revela que a Santa Sé mantém em seus cofres mais de 41 milhões em moedas, metais preciosos e ouro. O Vaticano tem um imobiliária e herdou propriedades no valor de quase 2 milhões.