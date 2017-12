País chega a 6 milhões de turistas no ano

O Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) comemorou ontem a chegada ao Brasil do turista estrangeiro de número 6 milhões em 2013. O número é um recorde de atração de visitantes no País e foi completado, pelas contas da Embratur, com a advogada argentina Nadia Panis, de 30 anos, que chegou na manhã de ontem ao Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão).

Anualmente, o número de turistas tem ficado na casa dos 5 milhões desde 2005 - mas, em 2013, por força da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e, em menor escala, da Copa das Confederações, o número de 6 milhões foi atingido ainda antes do fim do ano.

Nadia recebeu um diploma e uma viagem para Búzios, na Região dos Lagos, balneário da preferência de muitos turistas argentinos. "Somos sete amigas. Viemos ao Brasil com uma delas, que fez aniversário ontem (na terça-feira), porque queríamos ver o Cristo Redentor. É minha primeira vez no País e vou ficar quatro dias", afirmou a homenageada.

O fato de uma argentina ter sido a homenageada está longe de ser fruto do acaso. O país vizinho é o principal emissor de turistas, respondendo por cerca de 30% das pessoas que desembarcam no Brasil. Dos 5,7 milhões de turistas internacionais que vieram em 2012, por exemplo, 1,6 milhão era argentino.

Conforme o presidente da Embratur, Flávio Dino, os turistas estrangeiros devem deixar no país cerca de US$ 6,6 bilhões (aproximadamente R$ 15 bilhões). "É um volume de recursos equivalente ao da indústria de papel e celulose e da indústria automobilística", afirmou Dino. Segundo ele, o governo continua monitorando o avanço dos preços de diárias de hotéis e passagens aéreas.