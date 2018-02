País aponta que 86% das prostitutas são do Brasil

Estatísticas divulgadas ontem pelo Ministério do Interior da Espanha indicam que 86% das prostitutas detidas no país em 2009 nasceram no Brasil, informou a BBC. Os dados confirmam que as brasileiras são as principais vítimas de 11 das 17 quadrilhas de tráfico de pessoas desmanteladas pela polícia - a maioria chefiada por europeus. As mulheres detidas foram consideradas vítimas porque a legislação espanhola permite a prostituição, mas condena a exploração sexual. Segundo o Ministério, a maior parte dos 4 mil prostíbulos que traficam mulheres fica em Madri, Barcelona e Valência.