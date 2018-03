País ainda envia poucos estudantes à melhor do mundo

O número de estudantes do País é infinitamente menor do que a quantidade de alunos chineses, por exemplo. No período, a China tinha mais de 550 estudantes - número próximo à quantidade de canadenses, que concentravam pouco mais de 540 vagas de estrangeiros.

Ao analisar a listagem completa divulgada pela instituição com os 15 países estrangeiros de maior presença na universidade, o Brasil ficou na 14ª posição, atrás de Cingapura e México. Desde 2007, a evolução de estudantes brasileiros em Harvard é tímida. Até 2010, foi sempre inferior a 70 alunos. / D.L.