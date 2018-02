Painel de Di Cavalcanti fica pronto em um mês Iniciado em junho do ano passado, o restauro do painel Alegoria das Artes, de Emiliano Di Cavalcanti, na fachada do teatro, será finalizado dentro de um mês. "Estamos retirando todo o rejunte entre as pastilhas com pequenas lâminas de diamante. Depois vamos lavar com jatos d"água ultrafortes e, então, o painel será devolvido à cidade", explicou a arquiteta Isabel Ruas, responsável pelo restauro.