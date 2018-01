Painéis da CET continuam sem informações de trânsito

Os painéis eletrônicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estão novamente em funcionamento, depois de ficarem apagados desde maio. Mas ainda não cumprem plenamente a função prevista em 2006, quando começaram a ser instalados: informar os motoristas sobre congestionamentos e mostrar rotas alternativas.

Na quarta-feira, os dispositivos verificados pela reportagem veiculavam apenas informações institucionais sobre educação no trânsito. Checados entre 11h45 e 17h, 20 dos 23 dispositivos instalados na capital apresentavam as mensagens "use o cinto também no banco de trás" e "mantenha distância segura para o carro à frente". Os outros três estavam apagados. Segundo a CET, os letreiros apagados estão em fase de instalação.

Nenhuma mensagem sobre congestionamentos foi exibida, embora a cidade tenha registrado índices de 19 km ao meio-dia e 60 km às 17h. A reportagem percorreu a Marginal do Tietê, Marginal do Pinheiros e Avenida dos Bandeirantes nos dois sentidos.

No cruzamento das Avenidas dos Tajurás e Acácias, em Cidade Jardim, zona sul, a situação era a mesma. No painel instalado para informar os motoristas que trafegam no sentido Marginal do Pinheiros, nenhuma orientação sobre trânsito nem acidentes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"As informações educativas são válidas, mas isso todo mundo sabe", observou o taxista Luiz Carlos Moura. "Às vezes, tem 50 mensagens seguidas iguais, podiam dosar um pouco", sugeriu o motorista Roberto Félix.

O consultor em Engenharia de Tráfego Flamínio Fichimann afirma que os painéis estão subutilizados. "É necessário um sistema que diga qual o tempo que se deve demorar nas principais vias, trechos de lentidão, acidentes e rotas alternativas."

O engenheiro Jaime Waisman, professor do Departamento de Transportes da Politécnica da USP, diz que o uso dos painéis está desvirtuado. "Mensagens educativas são importantes, mas não é a função do painel."

Em nota, a CET informou que os 23 painéis são conectados via chip de celular à central de operações, 24 horas. As mensagens institucionais seriam exibidas "quando não há registro de lentidão nem acidentes"./ COLABOROU FÁBIO SERAPIÃO