Pai socorre filho atropelado e é morto por caminhão

SOROCABA - Ao socorrer o filho que tinha sido atropelado por uma caminhonete em um acesso da rodovia Raposo Tavares, um homem de 48 anos foi atingido e morto por um caminhão, no final da noite de segunda-feira, 27, em Itapetininga, região de Sorocaba. Os dois estavam juntos quando o rapaz, de 24 anos, tentou atravessar a via e foi atingido pelo veículo que entrava na cidade.

O pai não foi atingido e correu para socorrer o filho caído no asfalto, mas acabou atropelado por um caminhão que vinha logo atrás. Ele morreu na hora. O filho foi levado para o Hospital Regional de Itapetininga e continuava em estado grave na manhã desta terça-feira, 28. Os motoristas que dirigiam a caminhonete e o veículo de carga pararam para socorrer as vítimas. A Polícia Militar informou que os atropelamentos ocorreram a 50 metros de um viaduto com passarela para pedestres sobre a via.